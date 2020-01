Inoltre, durante la perquisizione nell’abitazione di uno dei due denunciati, è stata rinvenuta una bicicletta da corsa rubata in città lo scorso ottobre. Da qui l’ulteriore denuncia di uno dei due indagati per il reato di ricettazione.

Secondo la polizia i due avrebbero eseguito due furti, in momenti diversi, nei giorni precedenti il Natale, quando le bancarelle erano chiuse, portando via diversi monili.

Una delle vittime dei furti, l’artigiana Anna Porcu, prima di presentare la denuncia alla polizia aveva lanciato un appello ai ladri, chiedendo la restituzione della refurtiva. Questo l’appello: “Stamattina ho avuto la sorpresa di trovare il gazebo del mercatino di Natale in piazza Eleonora aperto, la tenda strappata, sono stata derubata solo io, collane in sughero, anelli, braccialetti, chiedo ai balordi e alla ragazza che era con loro di restituirmi la merce che è stata fatta da me artigianalmente ma so che sarà inutile magari la venderanno in altri mercatini …..ci sono le telecamere… avete tempo per chiedere scusa…”.

Un appello, però, caduto nel vuoto, perchè i ladri non avevano restituito la refurtiva.

Domenica, 19 gennaio 2020

L'articolo Due denunciati dalla polizia per i furti al Mercatino di Natale sembra essere il primo su LinkOristano.it.