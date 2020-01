Anche tu vuoi diventare un influencer e guadagnare con Instagram?

Instagram è sicuramente la piattaforma social che ha rivoluzionato il modo di comunicare di vip ed influencer. Il social media si è espanso negli ultimi anni coinvolgendo il pubblico grazie alle fotografie e alle “storie” che raccontano la vita social con gli scatti da mostrare a tutti i followers. Ma per molti Instagram è soprattutto una fonte di reddito. Ma come guadagnare con Instagram? Per prima cosa occorre avere un profilo creativo con parecchi seguaci “follower” che seguono il profilo e contribuiscono alla sua crescita con commenti e condivisioni.

Quindi prima di pensare ai soldi, bisognerebbe avere un’idea su un personaggio da creare che possa attirare più utenti possibili. I profili dei personaggi più seguiti, oltre ai vip del cinema, della musica e della tv, sono sicuramente uomini e donne che son riusciti a far parlare di sé, magari partendo da un evento particolare, che può generare curiosità morbosa nel pubblico. Sui social spesso va di moda il pettegolezzo e il modo di fare fashion, vero e finto che sia con storie d’amore a base di selfie di vario genere raccontato in una vita di tutti i giorni che va oltre le righe. Ma i modi per creare un profilo molto seguito dipendono sempre dal singolo individuo e dalla voglia di mettersi in mostra dietro uno schermo. Per aumentare follower Instagram ci sono tante tecniche e qualche trucco da valutare, come ad esempio l’utilizzo di diversi hashtag di successo in ogni foto per far crescere il profilo, grazie a chi cerca immagini su un determinato argomento o location. Un altro metodo molto utilizzato è quello di aiutarsi con gli altri social network più in voga condividendo le foto di Instagram anche su Facebook o Twitter. Così facendo gli utenti cliccheranno sull’immagine condivisa e magari inizieranno a seguirvi anche su Instagram. C’è chi poi investe dei soldi ed acquista dei pacchetti di follower per Instagram, è una scelta che serve solo per “scena” e far salire il numero dei seguaci, ma spesso di tratta di profili non attivi che non commenteranno o metteranno mai un like alle vostre foto.

Ma una volta raggiunto un certo numero di followers, come si può veramente guadagnare soldi con Instagram? Un po’ come spiegato in altri nostri articoli su come guadagnare soldi online, anche il social network può diventare un lavoro on line tramite la vendita di prodotti di altri marchi. Questo è possibile farlo diventando reseller, inserendo dei codici promozionali e dei link per l’acquisto del prodotto suggerito. Un altro modo è creare post sponsorizzati proposti dai brand. Gli influencer di successo riescono a guadagnare migliaia di euro per ogni post sponsorizzato. Nel loro caso, non devono nemmeno procurarsi i “clienti” in quanto saranno gli stessi brand a contattarli. Se invece sei all’inizio e devi procurare prodotti da promozionare esistono delle agenzie e dei marketplace dedicati agli influencer che faranno da tramite per trovare le aziende interessate a divulgare post sponsorizzati su Instagram.