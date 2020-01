Auto in fiamme a Olia Speciosa, momenti di paura: i vigili del fuoco in azione

In fiamme un’auto in sosta in località Piscina Mendula, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l’area. Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, la squadra “8A” del distaccamento Vigili del Fuoco di San Vito è intervenuta intorno alle 19:00 per un’incendio autovettura in sosta in un’area periferica in località Piscina Mendula del comune di Olia Speciosa. Gli operatori della squadra VVF all”arrivo sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto l’autovettura e messo in sicurezza l’area circostante. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

