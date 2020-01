Il Codacons scende in campo a tutela dei viaggiatori del volo Air Italy Olbia-Roma che ieri è stato costretto a tornare a terra a causa di un guasto tecnico.

“I passeggeri raccontano di momenti di puro terrore e di panico, una situazione di emergenza che ha causato pausa e stress negli utenti presenti sull’areo, e che legittima gli stessi a chiedere un risarcimento per i danni morali subiti – spiega il presidente Carlo Rienzi – Al di là di chi ha avuto malori o problemi fisici a bordo, quanto avvenuto ha generato uno stress e una paura tale da rappresentare un vero e proprio trauma per quanti si trovavano sull’aereo: trauma che realizza il diritto al risarcimento in favore dei soggetti lesi”.

Proprio per questo il Codacons offre da subito assistenza legale ai viaggiatori coinvolti, che possono inviare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per avere info e assistenza su come procedere nei confronti di Air Italy ai fini del risarcimento del danno morale subito e dei rischi corsi.

L'articolo Aereo Olbia-Roma, Codacons in campo: “I passeggeri raccontano momenti di puro terrore” proviene da Casteddu On line.