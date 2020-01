Schianto a Narcao con tre feriti: i vigili del fuoco estraggono una donna dalle lamiere

Narcao, incidente stradale: scontro tra due autovetture sulla provinciale 78 in località Is Cherhis, i Vigili del Fuoco estraggono una donna dall’abitacolo, tre i feriti. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Carbonia sono intervenuti questo pomeriggio per un’incidente stradale dove per cause ancora da accertare due autovetture si sono scontrate una si è ribaltata tre i feriti trasportati in ospedale dal 118, gli operatori della squadra VVF all”arrivo sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e ad estrarre una donna da una delle autovetture coinvolte affidata ai soccorsi inviati dal servizio di emergenza del 118. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Per tutta la durata dell’intervento una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri ha garantito la sicurezza ai Vigili del fuoco al lavoro ed ha gestito la viabilità veicolare sulla strada e per gli accertamenti e i rilievi di legge.

