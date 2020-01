Salvò sei vite umane, Santa Margherita ringrazia il capitano di Cabras con la cittadinanza onoraria

Aveva salvato la vita ad almeno sei persone, durante la drammatica mareggiata che nell’ottobre del 2018 aveva investito Santa Margherita Ligure – oltre a diversi altri centri costieri del Tigullio – e il Comune ligure gli ha voluto attribuire la cittadinanza onoraria: un grande riconoscimento per il capitano Antonello Piras, 36 anni, di Cabras, all’epoca comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita. Nel darne notizia, il quotidiano on line Genova24.it, ricorda come Piras avesse rischiato la vita insieme ai suoi uomini, mentre la mareggiata investiva il porto locale, la barche all’ancora e gli stessi uffici del Circomare. Un gesto di eroismo rievocato oggi dal sindaco

di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, che ha presieduto la cerimonia ufficiale.

“Già ritornare in questi bellissimi luoghi”, ha dichiarato il Capitano Antonello Piras nel suo discorso di ringraziamento, “mi ha “sconvolto”, positivamente parlando. Ho percepito l’affetto di tutta l’amministrazione comunale, nella sua accezione più ampia, e di tutti i cittadini. Questa è sicuramente un’occasione per far parlare il cuore e per farlo mi servo di una citazione di Giorgio Gaber: “L’appartenenza, in questo caso alla comunità di Santa Margherita Ligure, non è lo sforzo del civile stare insieme, con il contorno di un normale volersi bene, ma è sentire gli altri dentro di sé” ed è proprio quello che io provo per voi. Mi avete accolto a braccia aperte e sono andato via con le lacrime agli occhi. Ci tengo a sottolineare come questo sia frutto del lavoro svolto insieme a tutto il personale della Capitaneria di Porto”.

Sabato, 18 gennaio 2020

