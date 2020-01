Ritorna l'inverno, temperature in calo

"Il vortice che tende in quota a spezzarsi - prosegue - avrà un minimo in dinamica sulla penisola iberica e lo stesso minimo entrerà in fase sulla Sardegna. I primi segnali, con deboli precipitazioni intermittenti si presenteranno dalla tarda nottata di domenica 19 sino a lunedì 20 gennaio, con probabili fenomeni localmente forti sul settore orientale dell'Isola". Una perturbazione considerata "veloce" che però condizionerà il tempo per tutta la prima parte della prossima settimana, con uno strascico di deboli piovaschi. "La ventilazione - chiarisce Gallo - per effetto dell'area ciclonica si disporrà da Sud-Sud/Est moderata sulle coste esposte, forte sul canale di Sardegna, a Sant Antioco e a Carloforte".

Fonte: Ansa

