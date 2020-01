Cagliari: Maran, a Brescia gara decisiva per morale

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GEN - Il Cagliari prova a ripartire da Brescia per fermare una striscia negativa sempre più lunga - quattro giornate - e preoccupante visti i due gol fatti e i dieci subiti. Confermata anche dalla batosta di Coppa Italia con altre quattro reti al passivo contro l'Inter. "In fondo un mese fa - ha detto l'allenatore rossoblù Rolando Maran - abbiamo giocato la gara con la Lazio da cui è partito tutto. Non siamo cambiati. Sapevamo che prima o poi questi momenti sarebbero potuti arrivare. Ma li stiamo pagando molto cari. Dobbiamo riuscire a superare questo periodo e dobbiamo essere consapevoli di riuscire a farcela".

La panchina di Maran, forte dei 29 punti e del sesto posto, non sembra in bilico. "Sarà una gara decisiva per la squadra", ha detto il mister. Uno scoglio che può diventare un isolotto di salvezza per riprendere fiato e morale. Anche perché il calendario continua a proporre gare in trasferta: poi i rossoblù dovranno andare a giocare a Milano contro l'Inter in una partita, almeno sulla carta, dall'esito quasi segnato. (ANSA).