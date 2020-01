Flumini scende in campo con una lista civica per le elezioni a Quartu: “Stanchi delle solite promesse”

In campo per le prossime amministrative ci sarà

la Lista Civica

in rappresentanza per

Flumini

. Che scende in campo con un comunicato ufficiale: “Pensiamo che

finalmente Flumini venga rappresentata e che sia p

arte

integrante della Città di

Quartu S.Elena

. Pandolfi ha messo a nudo la nostra

situazione e il nostro territorio, per tutti è identificato come

Flumini di Quartu

invece il

nome della nostra lista parla chiaro ed è semplice

Flumini E’Quartu

e

siamo sicuri che appoggiando Francesco riusciremo veramente a portare le nostre

istanze oltre ad essere ascoltate ad essere attuate fin

almente. Pensiamo che

le persone

stanche di questa grande vasta area possa

no

unirsi in un progetto comune per un vero

cambiamento.

La Lista sarà rappresentata da persone che fanno parte del litorale e

che conoscono molto bene le problematiche di questa zona e che hanno voglia di

rappresentare tutti i suoi tanti abitanti in un possibile inserimento nel Comune.

La

L

ista

di Flumini

appoggerà

la Lista “Quartu da Salvare “del Candidato Sindaco

Francesco Pandolfi.

Abbiamo piena fiducia nel candidato Sindaco Francesco

Pandolfi da sempre sensibile a tantissime tematiche sociali e siamo certi che

appoggiati alla sua guida ci sarà una svolta completa della Città. Abbiamo espresso le

nostre istanze e i vari problemi di tutto questo territorio e Francesco ci ha ascoltato

aprendosi e mostrandoci fiducia e grande voglia di fare e rappresentare. Siamo

arrivati ad un degrado e ad un completo menefreghismo da parte di tutte le linee

politiche che ci hanno amministrato

e siamo stanchi delle solite promesse e frasi

fatte

, quindi riteniamo opportuno scendere in campo attivamente e appoggiare una

persona nuova, una persona che riteniamo meritevole e capace, che ha fatto tanto per

lo sport ma non solo.

P

er il momento chiediamo che chiunque abbia voglia di aiutarci

possa contattare il nostro candidato Sindaco Francesco Pandolfi al 3381930001 per

incontrarlo oppure seguire la pagina facebook Quartudasalvare a cui anche noi

aderiamo e seguire la nostra coalizione che punta a vincere queste nuove elezioni

elettorali. Questa nostra lista non sarà la sola che appoggerà la Candidatura di

Francesco Pan

dolfi, siamo a conoscenza di questo importante progetto e continuiamo

convinti nella corsa verso una nuova visione amministrativa

nella corsa verso il

Municipio di Via Porcu . Chi volesse contattarci può mandare una email a

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ”.

Fonte: Casteddu On Line

