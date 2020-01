Salmo rinuncia a Sanremo: “Mi sentirei a disagio”

L’annuncio del rapper olbiese tramite un stories su Instagram

Salmo non salirà sul palco della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. L’annuncio è arrivato tramite una stories su Instagram direttamente dal profilo del rapper olbiese, che attualmente si trova in Qatar.

“Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima serata del festival, ma non sarò presente a al festival di Sanremo”, dice il rapper. “Non me la sento. Mi sentirei a disagio. Vi ringrazio ancora di cuore, ma tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto, con la gente giusta, venite il 14 giugno a San Siro”.

Si complica ulteriormente la situazione per il direttore artistico e conduttore del festival, che al momento sta affrontando la bagarre mediatica attorno alle sue dichiarazioni in conferenza stampa di presentazione sulle donne che lo accompagneranno sul palco dell’Ariston, considerate da molti, specie in rete, troppo sessiste.

La presenza di Salmo era stata annunciata e mai messa in discussione, dalle parole del rapper non trapela alcun indizio circa una scelta, che parrebbe essere stata presa da lui, circa le motivazioni che lo hanno spinto a disertare l’invito. Non si capisce se il rifiuto di calcare il palco del teatro di Sanremo sia dovuto proprio alle polemiche scatenate dalle parole di Amadeus o ad un ambiente, quello sanremese, considerato troppo commerciale per il rap.

La dichiarazione di Salmo arriva proprio in concomitanza con l’uscita di “Boogieman”, ultimo singolo in featuring con il trapper Ghali. (AGI)

Sabato, 18 gennaio 2020

