Oloè, sindaco Oliena "finiti i disagi"

C'è soddisfazione a Oliena e Dorgali per il via libera alla riapertura del ponte di Oloé, ma resta comunque l'amarezza per i ritardi nei lavori, che ha imposto la chiusura alla strada che collega i due paesi per quasi sette anni. "Abbiamo ricevuto notizia dell'istanza di dissequestro e abbiamo avuto conferma da parte della Provincia che nel giro di una settimana o dieci giorni sarà emanata l'ordinanza di apertura - conferma all'ANSA il sindaco di Oliena Bastiano Congiu - il tempo di togliere le barriere e di completare la segnaletica in quel tratto, e la strada sarà percorribile. La notizia permette di tirare un sospiro di sollievo, ma resta il rammarico dei disagi creati in sette anni, durante i quali il paese è rimasto isolato - prosegue il primo cittadino - Chi ce li ripagherà questi danni? Se dovessimo conteggiarli in termini economici credo che ripagherebbero abbondantemente i soldi spesi nel corso degli anni per realizzare questa infrastruttura".

Quanto alla chiusura del ponte quando l'acqua sul Cedrino dovesse raggiungere i 114 metri sul livello del mare, il sindaco spiega che "quel livello si è raggiunto con il Ciclone Creopatra, in quel caso saremo i primi a preservare l'incolumità della gente e ad azionare le barriere per chiudere la strada". Per il primo cittadino di Oliena resta anche aperto il discorso del ponte militare provvisorio da costruire a Papalope, che la Regione, cessata l'emergenza, ritiene superato. "E' un progetto che noi continueremo a mandare avanti perché dobbiamo salvare un ponte romano storico, costruito 2mila anni fa - sottolinea Congiu - la gente non può continuare a passare su quel viadotto antico: il carico degli veicoli è aumentato e infatti i cedimenti ci sono stati ed è stato chiuso. E' un reperto storico - conclude - e va preservato. Per questo è urgente la costruzione del ponte militare".

"Siamo molto felici di questo risultato arrivato dopo tante difficoltà e disagi - commenta la sindaca di Dorgali Maria Itria Fancello - Ringrazio tutte le istituzioni che si sono impegnate perché venisse ristabilito il diritto delle nostre comunità ad avere una viabilità utile ed efficace".