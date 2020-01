La scuola di specializzazione in Psicologia della salute dura cinque anni ed è a numero chiuso: sono previste lezioni frontali, esercitazioni pratiche, seminari e workshop, tirocini formativi e attività professionalizzanti da svolgere con la supervisione di psicologi e psicoterapeuti in servizio presso le strutture convenzionate.

Gli specializzandi acquisiranno competenze professionali nella valutazione clinica e nella diagnostica delle risorse intrapsichiche e interpersonali, con particolare riguardo al benessere psicologico e al disagio individuale, di coppia, familiare, di gruppo e comunità. Inoltre, saranno tenuti a realizzare interventi psicologici di promozione della salute nel ciclo di vita, di counselling e di psicoterapia, appropriati e sostenibili in base alle più recenti evidenze scientifiche e professionali, in contesti scolastici, sanitari, socio-assistenziali, lavorativi e del tempo libero.

C’è tempo fino a giovedì 30 gennaio per partecipare al concorso di ammissione alla nuova Scuola di specializzazione in Psicologia della salute, istituita dall’Università di Cagliari con lo scopo di formare psicologi specialisti nel campo della salute, in una prospettiva multidisciplinare che ne valorizzi i suoi aspetti psicologici, biologici e sociali, in linea con quanto auspicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

A Cagliari il nuovo corso di specializzazione in Psicologia della Salute Posti limitati: in scadenza le domande d’ammissione

Fonte: Link Oristano

