Pedofilia, arrestato un ventenne

(ANSA) - BRESCIA, 18 GEN - Un 20enne è stato arrestato nel Bresciano con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Nel corso di una perquisizione disposta dalla Procura di Genova, titolare dell'inchiesta ora passata per competenza a Brescia, sono stati trovati complessivamente 360 video e 160 foto pedopornografiche. Secondo quanto riportato oggi dal Giornale di Brescia nel telefono del 20enne in una cartella nascosta erano presenti circa 200 video hot che ritraggono bambini tra i 2 e i 12 anni. Nella stessa inchiesta risultano indagati anche una 35enne di Roma, un 28enne di Napoli, uno di Nuoro e un giovane di Sirmione, nel Bresciano, tutti raggiunti nelle scorse ore dalla Polizia postale di Genova che ha effettuato perquisizioni domiciliari. Per il 20enne è stata chiesta la convalida dell'arresto.

Fonte: Ansa

