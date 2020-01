Dolianova e Cagliari piangono Denise Murgia: “Addio per sempre, donna coraggiosa”

Lutto a Dolianova e Cagliari per la scomparsa di Denise Murgia, addio alla presidentessa dell’associazione di promozione sociale “Libera”. Aveva 58 anni e, in passato, aveva combattuto contro un tumore, portando poi il suo messaggio-testimonianza in convegni e appuntamenti “dedicati”. Nel 2018, a settembre, ha organizzato una passeggiata solidale a Maracalagonis contro il tumore al seno ed è sempre stata in prima fila a tutte le manifestazioni contro la violenza sulle donne. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che già circolano su Facebook, tutti ricordano Denise Murgia come una donna battagliera e sempre pronta a spendersi per gli altri. Vanessa F. ricorda il grande aiuto dato dalla 58enne per l’evento “Dolia in Rosa” con queste parole: “Possa giungere a te e alla tua famiglia tutto l’affetto che abbiamo per te, Denny Murgia. Tra i tuoi angeli vola alto come tu sapevi Fare. Le Fruste e Le Amazzoni del Campidano”. Anche il gruppo rossoblù “Gigi Riva” di Serramanna la ricorda: “Mi piange il cuore sapere che non ci sei più. Condoglianze vivissime ai tuoi famigliari e spero che tu stia meglio dove adesso sei andata”.

Un ricordo molto toccante arriva anche da Alessia Littarru: “Sei sempre stata grande nonostante la tua figura così esile. Sei sempre stata un esempio di passione per le tradizioni, per gli ideali, per la condizione femminile. Denny Murgia vivrai sempre nei nostri cuori e il tuo ‘messaggio’ e la passione non rimarranno vani”.

Fonte: Casteddu On Line