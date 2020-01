Danni alle aziende agricole dal maltempo: arrivano i contributi

Il Comune di Marrubiu attiva le procedure per i risarcimenti Disponibile al Comune di Marrubiu, e sul sito dell’Ente, la documentazione per presentare domanda per la richiesta di intervento del Fondo Solidarietà Nazionale per i danni causati alle colture agricole dai fenomeni meteorologici, nel periodo che va dalla prima settimana di maggio e per tutto il periodo estivo e autunnale del 2018.

La Regione, con una delibera del 10 dicembre 2019, ha dichiarato l’esistenza del carattere eccezionale di avversità atmosferica. Come presentare domanda. Possono presentare domanda le piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, iscritte nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell’Anagrafe nazionale delle imprese agricole, che abbiano subito un danno accertato superiore al 30 per cento della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti. Le richieste di intervento dovranno essere inviate singolarmente da ogni richiedente entro giovedì 30 gennaio, tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e potranno essere firmate digitalmente. Qualora

invece venissero sottoscritte graficamente, dovranno essere convertite in formato PDF e andrà allegato il documento di identità/riconoscimento che attesterà l’autenticità della sottoscrizione. La singola richiesta potrà fare riferimento anche a più eventi. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato: “domanda di aiuto per compensare i danni causati dagli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018. Ditta …………. Servizio Territoriale del ……… ” E’ ammessa anche la trasmissione tramite raccomandata A/R. In tal caso va ovviamente esclusa la possibilità di sottoscrizione digitale e il plico andrà direttamente spedito al Servizio Territoriale competente per territorio.

Le domande presentate prima della pubblicazione dell'Avviso ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili. Sabato, 18 gennaio 2020

Fonte: Link Oristano