Fermato un uomo e portato in questura: è il rapinatore solitario? Operazione della polizia in piena notte dopo il tentato colpo di ieri sera in farmacia e quello al market di giovedì

Un uomo è stato fermato in piena notte a Oristano dalla polizia e accompagnato in questura. A quanto si è appreso sarebbe fortemente sospettato di essere l’autore della rapina al market Vicino a te di via Gennargentu, nel quartiere di San Nicola, avvenuta due giorni fa in città, e del tentativo di rapina avvenuto, invece, ieri sera, a poca distanza e ai danni della Farmacia Loddo, in via Cagliari.

Già da ieri si era pensato che ad essere entrata in azione potesse essere stata la stessa persona: un uomo vestito di scuro con in mano un coltello a serramanico. Al market era riuscito a portare via un migliaio di euro, mentre ieri sera le urla delle farmaciste al bancone avevano fatto scattare l’allarme e lo avevano fatto fuggire via. Pochi gli elementi in mano agli inquirenti.

Tra questi l’ipotesi che il rapinatore solitario avesse i capelli grigi. Evidentemente la polizia è riuscita a raccogliere altri indizi e a sospettare dell’uomo che in piena notte è stato accompagnato in questura e la cui posizione ora è al vaglio degli inquirenti.

Sabato, 18 gennaio 2020

