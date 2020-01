Il freddo “corre” verso la Sardegna e porta la neve, weekend di piogge anche a Cagliari

Le piogge, stavolta persistenti, dovrebbero iniziare a manifestarsi sui settori meridionali per poi estendersi verso la fascia orientale e le zone interne. Inizialmente potrebbe nevicare copiosamente oltre i 1200 metri di quota, tenete conto che il peggioramento dovrebbe entrare nel vivo nella notte di domenica su lunedì e insistere per gran parte della prima giornata settimanale. I modelli matematici a più alta risoluzione ci dicono che i fenomeni potrebbero essere abbondanti, mentre la quota neve dovrebbe salire a causa di venti in rotazione da scirocco (dovrebbe portarsi oltre 1500-1600 metri).

Fonte: Casteddu On Line

