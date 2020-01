Pula capitale italiana del turismo matrimoniale, in arrivo le stelle internazionali del wedding

Si terrà a Pula dal 6 al 7 marzo la seconda edizione del WEDx, la conferenza di servizi nazionale sul destination wedding. Un’occasione per gli operatori sardi del settore che avranno l’opportunità, grazie all’incontro con alcuni dei nomi più illustri del firmamento italiano e internazionale della wedding industry, di acquisire gli strumenti necessari per affacciarsi sui mercati mondiali

Cagliari, 17 gennaio 2020. Pula per 2 giorni capitale italiana del turismo nuziale. Dopo il primo appuntamento dello scorso anno a Torino, si terrà a Pula dal 6 al 7 marzo 2020 la seconda edizione del WEDx, la conferenza di servizi nazionale sul destination wedding. Un’occasione per gli operatori sardi del settore che avranno l’opportunità, grazie all’incontro con alcuni dei nomi più illustri del firmamento italiano e internazionale della wedding industry, di acquisire gli strumenti necessari per affacciarsi sui mercati mondiali, ma anche scambiarsi le idee, confrontare i progetti e fare rete. Il meeting, un format creato da Camelia Lambru, ideatrice, insieme a Mariangela Savonarota degli Italian Wedding Awards (l’Oscar dei matrimoni italiani), è organizzato da Oggi Sposi & Exclusive Wedding, precursore nell’Isola dell’organizzazione delle nozze all’aperto e leader del settore, Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, organizzatrici di Wedx Sardegna e titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, imprenditrici di successo e da 3 anni uniche referenti per l’Italian Wedding Awards in Sardegna

Come possono fare gli operatori sardi del wedding per convincere coppie libanesi, russe, o scandinave a scegliere l’Italia o la Sardegna per il giorno più romantico della loro vita? Quali sono i mercati più ghiotti del turismo nazionale? E come fare per conquistarli? Le risposte al teatro Maria Carta di Pula durante i due giorni del Wedx Sardegna. Oltre al focus sul turismo dei matrimoni in Italia e nel mondo, nel corso delle conferenze tenute da speaker internazionali di prestigio, sono previsti momenti di incontro (anche col format del talk show), confronto e condivisione di esperienze con wedding planner provenienti da tutti continenti, specialisti del destination wedding e wedding tourism che racconteranno le aspettative dei clienti delle diverse nazionalità, valutando le criticità incontrate nell’organizzazione degli eventi e fornendo le coordinate dei mercati di riferimento. Un’opportunità importante per i professionisti sardi del settore che potranno così migliorarsi e sviluppare nuove strategie, per ritrovarsi poi competitivi anche a livello internazionale. Prevista in conclusione una cena di gala finale in abito da sera e smoking con magnifici spettacoli di intrattenimento.

«Lavorando a livello internazionale ci confrontiamo con realtà importanti», spiegano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, organizzatrici di Wedx Sardegna e titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, «l’Isola ha necessità di crescere e acquisire competenze. E deve internazionalizzarsi per prepararsi a competere sui nuovi mercati. Come fare? Iniziando con la formazione di qualità ed il networking attraverso Wedx». Carla Medau, sindaca di Pula, Comune da sempre fortemente impegnato nella valorizzazione del proprio territorio, ha aderito al progetto con grande entusiasmo. «Per due giorni il teatro Maria Carta aprirà agli operatori più importanti del settore wedding», dichiara Ombretta Pirisinu, assessora al Turismo del comune di Pula, «per Pula ospitare questo meeting, che per la prima volta si tiene Sardegna, costituisce un importante volano per l’economia e i portatori di interesse che ruotano intorno».

Nel 2018, in Italia, per matrimoni di persone provenienti da altri paesi, sono stati spesi circa 550 milioni di euro. Una cifra destinata ad incrementare in maniera esponenziale. Di fronte ad una richiesta sempre crescente, è importante costruire un’offerta adeguata.

La Sardegna gioca un ruolo sempre più strategico nel “destination wedding” nazionale. Il turismo dei matrimoni offre infatti all’Isola straordinarie opportunità per la crescita di nuove stagionalità e per lo sviluppo di un’offerta autonoma e complementare rispetto a quella del turismo balneare. La Sardegna, con le sue spiagge incantate e i suoi angoli ricchi di storia e cultura, offre una vasta gamma di location romantiche ed esclusive per chi cerca lo scenario ideale per il giorno del sì.

