Sartiglia: quest’anno varchi elettronici e addio code per il ticket?

Nel corso dell’incontro, è stata condivisa l’esigenza che lo svolgimento della manifestazione avvenga nel rispetto della tradizione ma anche in condizioni di massima sicurezza. Sono state, pertanto, affrontate le questioni di maggior rilevanza relative al dispositivo di sicurezza da predisporre nei luoghi di svolgimento della manifestazione così come nei punti di maggior stazionamento dei giovani, quali le zone limitrofe al Palazzo di Giustizia, i giardini di Viale Repubblica e i portici dei palazzi Saia.

La riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per dare avvio alle complesse attività preparatorie della giostra equestre 2020, si è tenuta questa mattina, nella Prefettura di Oristano.

Il piano organizzativo della prossima edizione della Sartiglia non subirà grandi cambiamenti rispetto al passato, anche se si annuncia qualche importante novità. Confermata la chiusura della piazza Cattedrale, saranno eseguiti controlli a campione sui cavalieri per verificare l’assunzione di droga e alcol e saranno istituiti i varchi di accesso. Unica novità, anche se ancora in fase di studio, proprio ai varchi, con l’eliminazione del ticket che veniva consegnato agli spettatori, probabilmente sostituito da un dispositivo elettronico capace di registrare e aggiornare il numero di persone presenti, nella fase di passaggio del varco.

Fonte: Link Oristano

