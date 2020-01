Cagliari, urtato dall’autobus mentre attraversa la strada in via Bacaredda: anziano all’ospedale

Incidente stradale questo pomeriggio in via Bacaredda. Un pedone di 71 anni di Cagliari, per cause in fase di accertamento è stato urtato da un’autobus mentre attraversava la strada, a distanza dalle strisce pedonali. L’uomo è caduto rovinosamente a terra. Soccorso da un’ambulanza del 118 è stato trasportato al Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

