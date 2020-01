Riaprono ambulatori Policlinico Sassari

(ANSA) - SASSARI, 17 GEN - Il Policlinico Sassarese riapre gli ambulatori lunedì 20 gennaio. Ad un anno dal fallimento della società che gestiva la struttura sanitaria privata, il Policlinico riprende l'attività dopo il passaggio della proprietà nelle mani del Gruppo Labor del patron Nicola Petruzzi e dopo la riassunzione di tutti i 111 dipendenti rimasti per dodici mesi con il fiato sospeso. "Siamo contenti ed orgogliosi di partecipare a questa nuova avventura sassarese, e faremo del nostro meglio per riportare il Policlinico a essere l'eccellenza che merita", commenta Petruzzi. Da lunedì nella struttura di viale Italia saranno riaperti gli ambulatori di oculistica, chirurgia, radiologia, ginecologia, ortopedia, cardiologia, dermatologia, orl, neurologia. Le visite potranno essere prenotate contattando il Cup dell'Ats, e chiamando direttamente il Policlinico. (ANSA).

Fonte: Ansa

