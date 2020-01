Venti euro per volare a Roma e trenta euro per volare a Milano

Le nuove ipotesi della continuità territoriale aerea in Sardegna

Il 28 gennaio potrebbe essere la data – ancora da confermare – di un incontro a Bruxelles, coi capi unità delle due direzioni generali ‘Move’ e Competition’, con cui negoziare le nuove regole del nuovo bando della continuità territoriale della Sardegna.

Lo ha anticipato l’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde, spiegando che anche se fosse pronto domani, il bando dovrebbe restare in pubblicazione almeno sei mesi e nel frattempo l’attuale sistema sarebbe abbondantemente scaduto.

La proposta della Regione per le nuove regole della Ct1 prevede che i residenti in Sardegna paghino per tutto l’anno 20 euro più tasse aeroportuali nelle tratte dai tre aeroporti sardi su Roma Fiumicino e 30 euro per Milano Linate. I non residenti, invece, pagherebbero tariffe che negli otto mesi della stagione invernale salirebbero fino al doppio di quelle pagate dai sardi. D’estate, invece, non ci sarebbero limitazioni di prezzo per chi non risiede nell’isola.

La Regione chiederà anche agevolazioni, per i sardi, sulle rotte della vecchia Ct2, che riguardava gli aeroporti minori: in questo caso sarebbero Torino, Verona, Bologna e Napoli. (AGI)

Venerdì, 17 gennaio 2020

