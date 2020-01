Sulle condizioni di insicurezza della strada provinciale 7, che collega Villasor Monastir, interviene il sindaco Massimo Pinna. “Sono sempre più preoccupato di ciò che potrebbe accadere nel percorrere quella strada, che ormai non garantisce più sicurezza – tuona Pinna – è totalmente assente la segnaletica orizzontale e molto carente quella verticale. La sede stradale è piena di buche, profonde anche 20 centimetri, non si contano più neanche le disavventure descritte sui social dagli automobilisti con richiesta danni alla Provincia. L’altra sera un’ambulanza che aveva un paziente in codice giallo, non ha potuto proseguire il viaggio verso l’ospedale a causa di una buca che ha danneggiato il mezzo, il paziente è stato trasferito in un’altra ambulanza per poter arrivare a destinazione. Per noi è un’arteria importantissima perché collega Villasor direttamente con la SS 131, è una strada trafficata dagli automobilisti Sorresi ma anche da quelli dei paesi limitrofi, compreso tutto il Villacidrese”.

E ancora rincara la dose: “Sono all’ordine del giorno danni alle auto, che rischiano di compromettere seriamente l’incolumità del conducente e dei passeggeri, in quanto si effettuano veri e propri slalom per evitare le buche, ma con ulteriori rischi di incidenti. Oggi insieme al Sindaco di Monastir Luisa Murru, abbiamo chiesto un incontro urgente al Commissario della Provincia del Sud, affinché si intavoli una discussione atta a rendere sicura la strada, mi auguro che ci sia un intervento concreto, che non avviene da oltre un ventennio. Se non avremo risposte dal Commissario, chiederemo l’intervento del Prefetto, già informato dello stato della strada.”

L'articolo Provinciale Villasor-Monastir un disastro, il sindaco Pinna: “Sempre più pericolosa, sono preoccupato” proviene da Casteddu On line.