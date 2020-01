Cagliari, guidava una Punto con una targa falsa: denunciato automobilista di 52 anni

Raffica di multe questa settimana dal personale della Polizia Locale di Cagliari. Durante i controlli sui veicoli per il rispetto delle norma e delle dotazioni di sicurezza degli stessi, hanno elevato diverse sanzioni per i dispositivi luminosi, pneumatici, ed in generale sulle revisioni. In particolare, l’occhio attento del personale incaricato dei controlli, ha rilevato che la targa posteriore di una Fiat Punto, guidata da un 52enne cagliaritano, era stata alterata. Aveva un numero modificato risultando, da una lettura non ravvicinata e non particolarmente attenta, attribuibile a un’altra persona totalmente estranea alla proprietà dell’auto, con tutto ciò poteva derivarne. L’attento controllo sulla targa ha permesso l’esatta individuazione della targa ed il veicolo è risultato non assicurato. Il conducente è stato denunciato e il veicolo sequestrato. I controlli proseguiranno secondo un piano preciso attuato dal Comando del Corpo.

