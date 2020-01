Pesca illegale dei ricci: a Cabras, multa e denuncia per tre giovani

“Tutelare il Sinis”, ha aggiunto il sindaco di Cabras, “è una nostra priorità ed è una risorsa da coltivare, perché intorno alle sue bellezze ruota anche l’economia della nostra comunità. Auspichiamo che l’episodio di oggi non si ripeta, ma verso questo tipo di comportamento illegale nell’area marina protetta, per di più realizzato per fini commerciali, non ci sarà tolleranza alcuna”.

I ricci sono stati rimessi in mare. Si è provveduto anche al sequestro di tutta l’attrezzatura in possesso dei tre giovani.

Sono stati proprio gli uomini della polizia municipale, coadiuvati dalla compagnia barracellare, a rinvenire stamane tra le rocce un borsone pieno di ricci e una busta contenente mute e altra attrezzatura da pesca. Nelle vicinanze i tre giovani: una fuori dall’acqua e altre due, un giovane e una giovane, in mare, intente alla pesca dei ricci e con in mano un’altra busta, colma di ricci.

Fonte: Link Oristano

