Fucile e ami nascosti per fare “pesca vietata” a Villasimius, le guardie ambientali scoprono tutto

Ha nascosto un fucile subacqueo e tutta la “classica” attrezzatura per pescatore dietro un cespuglio vicino all’Area marina protetta di Capo Carbonara, a Villasimius. Un pescatore “furbetto” ha forse pensato, così, di aggirare i serrati divieti di pesca esistenti da tantissimo tempo nello specchio d’acqua di uno dei gioielli naturalistici della Sardegna. Il suo piano, però, è andato in fumo: le Guardie ambientali della Sardegna, infatti, durante un’attività di antibracconaggio, hanno scoperto il “kit” da pesca, sequestrandolo e consegnandolo subito agli agenti del comando della polizia Municipale. “Purtroppo, succede anche questo durante il periodo invernale”, commentano i gestori dell’Area marina protetta di Capo Carbonara, e lanciano ancora una volta un accorato appello: “Se vedete atteggiamenti sospettosi nel territorio telefonate subito il 1515 o 1530. Ricordate che l’ambiente in cui viviamo è di proprietà di tutti noi e come tale va rispettato e protetto in qualsiasi periodo dell’anno”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.