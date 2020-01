Sorradile tra i 100 Ambasciatori nazionali premiati a Roma

Sorradile tra i 100 Ambasciatori nazionali premiati in Senato

C’è anche il Comune di Sorradile tra i 100 Ambasciatori nazionali, premiati ieri durante una cerimonia ufficiale, svoltasi, a Roma, a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica.

Unico paese in provincia di Oristano a ricevere il riconoscimento, Sorradile è stato premiato insieme ai comuni sardi di Domus De Maria e di Escolca e all’azienda Nobento Spa di Alghero.

Organizzata dall’Associazione Liber, presieduta da Verdiana Dell’Anna, in collaborazione con la casa editrice Rde, l’iniziativa 100 Ambasciatori nazionali è dedicato a Comuni, aziende ed enti virtuosi, impegnati in ambiti rappresentativi per ogni regione italiana, quali agroalimentare, turismo, arte e cultura, sport e spettacolo, enogastronomia, moda, manifattura, innovazione, per citarne alcuni.

Enti locali ed imprese, spiegano gli organizzatori, in prima linea che portano in Italia e all’estero la conoscenza del luogo d’origine e del suo stile iconico, industrie che investono sull’etica, sulla salute e la formazione dei dipendenti, nonché aziende ed enti ambasciatori di un’Italia che sa difendere le proprie radici e valorizzare l’eccellenza, con lo sguardo sempre rivolto al progresso.