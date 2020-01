Influenza suina, una giovane sarda finisce ricoverata in ospedale a Salerno

Un nuovo caso di influenza suina, e stavolta a essere colpita dal virus AH1N1 è una ragazza sarda, originaria di Olbia. La donna è stata ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’Umberto I di Nocera Inferiore, a pochi chilometri di distanza da Salerno. I sintomi sono stati quelli “classici”: febbre che è rapidamente salita e difficoltà a respirare in maniera regolare. Il suo fidanzato è stato visitato con molta attenzione dai dottori dell’ospedale campano, visto che anche lui stava accusando un po’ di febbre ma, alla fine, non è stato ricoverato e ha ricevuto una terapia adatta da parte dei dottori.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.