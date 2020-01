Mostre, spettacoli, conferenze e buon vino: torna CantinArte

A Nurachi anche quest’anno un mese di eventi A Nurachi un intero mese di appuntamenti culturali, con CantinArte. La manifestazione di arte, pittura, scultura, teatro e musica, organizzata dall’artista locale Marco Pili con l’ausilio dei suoi collaboratori, si svolgerà come consuetudine nel suggestivo spazio della cantina Caddeo, in via Nuraghe 18, cornice ideale per apprezzare le esposizioni degli artisti e per assaporare l’accoglienza famigliare e conviviale della comunità nurachese. Si comincia domani e si prosegue fino a metà febbraio. Nell’edizione 2020 della rassegna – la quinta – saranno esposte opere degli artisti Norma Trogu e Mauro Podda. Vari gli spettacoli di contorno all’allestimento artistico, che sarà inaugurato alle 18, si susseguiranno sino alla conclusione della rassegna. Immancabili le degustazioni del buon vino locale. Domani, sabato 18 gennaio, dopo l’apertura e la presentazione della mostra, alle 21, è previsto il reading musicato “Red sketches… Viaggi nell’inconscio”, che prende spunto dal “Libro rosso” di Carl Gustav Jung e che si basa su riflessioni visioni e dialoghi interiori, di uno dei più grandi intellettuali del ‘900. In scena Silvia Concas, attrice e cantante e il polistrumentista Marco Pittau, che con le sue improvvisazioni musicali, abbraccia il concetto di “musica creativa”. Sabato 25 gennaio sarà di scena la comicità del duo Santina Raschiotti e Paolo Vanacore con il loro spettacolo “Equivoci”. Il duo, torna a CantinArte ad un anno di distanza, dopo il notevole successo che ha ottenuto nella scorsa edizione. Sabato 1° febbraio, sarà la volta della proiezione del documentario sui misteri di Mont’e Prama, “S’Istella Perdia” di Elis Cannas. Presenterà la serata Gaetano Ranieri, esperto in georadar e Professore Ordinario di geofisica applicata presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari. Si chiude sabato 15 febbraio con la proiezione del film documentario di montagna “Patagonia, in dietro non si torna” di Nicola Lanzetta, un racconto visivo dell’esperienza diretta, che l’escursionista oristanese ha vissuto durante l’ascensione dalla Patagonia al monte Fitz Roy. La mostra di Norma Trogu e Mauro Podda potrà essere visitata dalle 18 alle 20. La manifestazione CantinArte è organizzata anche con il patrocinio del Centro Commerciale naturale di Nurachi, delle Sardegna Endless Island e del Comune di Nurachi.

I due artisti. Norma Trogu pittrice, illustratrice e arte terapeuta italo-argentina vive in Sardegna da 14 anni. Nata a Mar del Plata (Buenos Aires) nel 1958.Si è formata tra l’Argentina e la Francia e ha vinto numerosi premi partecipando da più di 40 anni a mostre collettive e individuali in America ed Europa. Sue opere si trovano in musei a Parigi, New York e in collezioni private a Buenos Aires, Londra, Barcellona, Madrid e Italia. Mauro Podda, nato a Terralba nel 1959, nel 1983 consegue il diploma di geometra, ma trova nel mondo dell’arte la sua collocazione naturale, sopratutto nel disegno e nella pittura figurativa. In passato ha lavorato come grafico per un’emittente televisiva locale. Attualmente è impegnato come scenografo e allestitore, ma la pittura e la scultura sono sempre al centro dei sui progetti che trovano forma presso il suo studio, nel quartiere storico de Su Brugu, ad Oristano. (Informazione promozionale) Venerdì, 17 gennaio 2020 L'articolo Mostre, spettacoli, conferenze e buon vino: torna CantinArte sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano