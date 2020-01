Cagliari, sgomberato dalla polizia lo stabile della Soprintendenza occupato da abusivi

In tale ambito si è reso necessario un intervento urgente per verificare la presenza di persone all’interno dell’area e a seguito di ciò i poliziotti hanno identificato alcuni stranieri che hanno utilizzato i locali come ripari di fortuna con condizioni igienico sanitarie carenti e senza alcun requisito di sicurezza.

La segnalazione era giunta dalla stessa Soprintendenza che, oltre ad indicare la presenza nello stabile di persone non autorizzate, ha evidenziato come parte della struttura è pericolante con la possibilità di crolli che possono creare grave danno alle persone.

Fonte: Casteddu On Line

