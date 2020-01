I grandi campioni sono già arrivati: Riola, vetrina mondiale del motocross

I grandi campioni sono già arrivati. A Riola vetrina mondiale del motocross

Tutto esaurito per gli Internazionali. Presenza anche dagli Usa. E in autunno nuovo appuntamento con gli Europei under 23

Sono già arrivati a Riola da alcune settimane i grandi campioni mondiali di motocross che, anche quest’anno, correranno nella pista de “Le Dune” per gli Internazionali d’Italia. Come di consueto, il Motoclub Motor School Riola, organizzatore dell’evento, ospiterà la 1^ tappa del Campionato. La competizione si terrà domenica 26 gennaio e si svolgerà sugli stessi tracciati della precedente edizione. I partecipanti, 140 in totale, sono stati suddivisi in diverse strutture ricettive del circondario e anche dopo la competizione non lasceranno il Sinis, visto che il connubio tra il bel clima e la pista sabbiosa che caratterizza il crossodromo riolese è perfetto per gli allenamenti. “Ormai da diversi anni”, spiega Fulvio Maiorca, presidente del Motorschool Riola, “molti dei campioni scelgono di fare la preparazione a Riola e anche quest’anno hanno deciso di trattenersi qui, in vista degli allenamenti per il Campionato del Mondo MXGP, che prenderà il via poche il 1° marzo a Matterley Basin, in Gran Bretagna”. Ma gli “Internazionali” non calamitano nel Sinis solo grandi campioni, ma anche tanti appassionati turisti della penisola e di tutta Europa, e curiosi da tutte le parti della Sardegna. “È una bellissima manifestazione”, commenta il sindaco di Riola Mauro Saba, “la più importante nel nostro territorio e rappresenta anche un grande opportunità per far conoscere le bellezze che lo caratterizzano”. “Tutte le strutture ricettive sono sold out”, prosegue il primo cittadino, “per cui stiamo smistando gli ospiti anche nel circondario. Sono tanti i turisti che vengono a posta per veder correre questi grandi campioni: quest’anno arrivano dal Belgio, dall’Olanda, dalla Corsica e anche dagli Stati Uniti, oltre che da tutta la Sardegna” A Riola già si guarda al prossimo autunno: il Motoclub Motor School Riola è stato scelto dalla Youthstream per l’organizzazione del Trofeo delle Nazioni Europee Under 23, che si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre. “Parteciperanno i tre migliori ragazzi di ogni nazione europea”, spiega il presidente Maiorca. “All’evento del 26 gennaio si sono iscritti anche tanti ragazzi per testare la pista, in vista della competizione di questo autunno. Inoltre, sarà anche una competizione femminile. Insomma, un banco di prova che speriamo ci porti a ottenere a breve una tappa del Campionato Mondiale MXGP.” Venerdì, 17 gennaio 2020 L'articolo I grandi campioni sono già arrivati: Riola, vetrina mondiale del motocross sembra essere il primo su LinkOristano.it.

