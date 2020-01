Pubblicata ad Arcidano la graduatoria per borse di studio e buoni libri

In pagamento anche il buono libri, relativo all’anno scolastico 2019/2020, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un I.S.E.E. in corso di validità, inferiore o uguale a euro 14.650,00.

Il Bando comprende la borsa di studio regionale, per l’anno scolastico 2018/2019, rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, inferiore o uguale a 14.650,00 euro.

Al via ai pagamenti di borse di studio regionali e buono libri al Comune di San Nicolò d’Arcidano. La graduatoria provvisoria è in pubblicazione e, a breve, saranno in pagamento le spettanze relative al Bando Diritto allo Studio 2019.

Arcidano, pubblicata la graduatoria per borse di studio e buono libri Ultime verifiche del Comune anche per la scelta dei 25 studenti più meritevoli

“Gli uffici hanno elaborato le numerose domande pervenute”, commenta il sindaco Emanuele Cera. “84 per il bando della Borsa di studio regionale e 51 relative al bando di fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, per gli studenti della scuola secondaria di I e II grado, mentre 8 domande sono risultate prive dei requisiti richiesti dal bando stesso”.

