Altri migranti sbarcano nel sud Sardegna

Il mare calmo e il bel tempo stanno facilitando l'arrivo di migranti nel sud Sardegna. Questa mattina sono già arrivati nella zona di Sant'Anna Arresi 44 algerini. Il primo sbarco è avvenuto a Porto Pinetto: un barchino con a bordo 24 persone ha raggiunto la spiaggia. Gli algerini, da quanto si apprende, avrebbero dato fuoco al barchino e poi si sono allontanati a piedi. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Carbonia e gli agenti del Commissariato che li hanno bloccati. Poche ore dopo un altro sbarco, sempre nelle stessa zona, di altri 20 algerini. Anche in questo caso sono stati bloccati dalle forze dell'ordine. Sono tutti maschi tra i 25 e i 30 anni, in buone condizioni di salute. Dopo visite mediche e identificazioni sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.