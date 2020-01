Cagliari, botte e sangue in via Caprera: due giovani aggrediti e feriti alla testa

Notte di violenza in via Caprera a Cagliari. Sono due gli episodi (sul primo sta indagando la polizia) che hanno “sporcato” di sangue una delle strade meta, soprattutto quando cala il sole, di tanti giovani e trentenni. Verso le tre un ventunenne è stato aggredito e preso a pugni in faccia da un uomo: più di una persona ha assistito alla scena, e qualcuno ha chiamato il 113. Sul posto sono piombate le pattuglie della squadra volante: gli agenti hanno raccolto la testimonianza del malcapitato, ferito al volto. Qualche minuto dopo, è stato portato all’ospedale Santissima Trinità in codice giallo e gli sono stati assegnati venti giorni di cure. I poliziotti sono già sulle tracce dell’aggressore, e qualche sviluppo potrebbe già arrivare nelle prossime ore. Verso le 4:30 l’altro episodio choc: un ventiduenne è stato malmenato, riportando varie ferite alla testa. In questo secondo caso è intervenuta solo un’ambulanza del 118: la vittima è stata trasportata all’ospedale Brotzu, anche in questo caso in codice giallo.

Due episodi di violenza, quindi, dai contorni ancora oscuri: gli investigatori della polizia stanno cercando di dare un nome all’uomo che ha picchiato il ventunenne, mentre per l’aggressione al ventiduenne non è stata inoltrata nessuna segnalazione al 113.

Fonte: Casteddu On Line