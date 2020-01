Stop 4 corsie Sassari-Alghero al Tar

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GEN - Ricorso al Tar contro il diniego del Ministero per i beni e le attività culturali sul progetto di completamento a quattro corsie della strada Sassari-Alghero. La Sardegna sceglie di affiancare al confronto politico anche quello giudiziario, per difendere un'opera considerata "strategicamente fondamentale". "La strada Sassari-Alghero rappresenta una delle principali arterie stradali dell'Isola, il cui completamento potrà consentire un adeguato collegamento dell'abitato di Alghero con la SS131 e con Sassari - afferma il governatore Christian Solinas - Il mantenimento della sezione a quattro corsie lungo tutto il tracciato rappresenta una condizione non derogabile.

Riteniamo il parere negativo gravemente lesivo per il completamento dell'opera, frutto di una errata interpretazione ed applicazione di una normativa regionale, in merito alla quale gli uffici avevano già fornito ampia documentazione al Ministero in fase istruttoria, dimostrando il rispetto delle prescrizioni del Piano paesaggistico".