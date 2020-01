Farmaco antiulcera ritirato dalle farmacie: ecco i lotti e info

La Società Teofarma S.r.l, informa di aver disposto il ritiro volontario della specialità medicinale NIZAX. Questo farmaco è un farmaco protettivo dello stomaco utile contro gastrite e ulcera. Nello specifico si tratta dei lotti 1701T con scadenza 10-2020 e 1701TA con scadenza 10-2020 della specialità medicinale NIZAX 150 mg 20 cps – AIC 026616019. Al momento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ”, non si conoscono i motivi di tale decisione. Le confezioni dei lotti in oggetto attualmente giacenti in farmacia andranno restituite all’azienda attraverso il normale canale distributivo. Teofarma comunica che si farà carico di rimborsare con note di credito le confezioni del prodotto reso.

Fonte: Casteddu On Line

