Ucciso davanti a bar, arrestato 20enne

Omicidio nella notte a Bari Sardo. Un uomo, Massimo Piroddi di 44 anni, è stato ucciso davanti a un bar in corso Vittorio Emanuele a Bari Sardo, nel Nuorese. I Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno arrestato nella sua abitazione un 20enne del paese ogliastrino con l'accusa di omicidio preterintenzionale. I fatti risalgono a dopo la mezzanotte, ma ancora la dinamica della vicenda - pare una lite - è ancora tutta da chiarire. Piroddi, che lavorava in un mobilificio di Bari Sardo, è stato soccorso dal personale del 118 che ha tentato di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Sul posto sono è intervenuto il magistrato di turno che coordina le indagini e tenta di ricostruire la notte concitata dell' uomo per capire come siano andate le cose.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.