Prezzi case in calo a Cagliari e Sassari

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GEN - Scendono lievemente i prezzi degli immobili a Cagliari e a Sassari. Mentre aumenta il costo di una casa a Olbia. Sono i principali numeri sul mercato immobiliare sardo che emergono dall'analisi dell'Osservatorio del Gruppo Tecnocasa. I dati si riferiscono al primo semestre 2019 e sono confrontati con le cifre dello stesso periodo dell'anno precedente.

A Cagliari la contrazione è dello 0,8. La domanda è composta soprattutto da investitori che in fase di trattativa spesso riescono ad ottenere leggeri ribassi, con l'obiettivo di massimizzare i rendimenti. La maggior parte compra per avviare attività di B&B, case vacanza e affittacamere. Se nel 2018 le tipologie maggiormente richieste erano monolocali e bilocali, nel 2019 si scelgono tagli da 140-150 mq da frazionare. Nei primi sei mesi del 2019 i valori immobiliari di Olbia mettono a segno un aumento dello 0,9%.Sono sostanzialmente stabili le quotazioni nell'area centrale di Olbia con un lieve incremento nella parte più storica.

Il mercato è dinamico ed è alimentato sia da famiglie in cerca della prima casa sia da investitori. Chi cerca per mettere a reddito si focalizza soprattutto sulla zona Veneto, dove è possibile acquistare bilocali.

Nella prima parte del 2019 i valori immobiliari di Sassari sono invece in diminuzione dello 0,5%. Prezzi invariati a Prunizzedda e Cappuccini nella prima parte dell'anno. Si registrano invece canoni di locazione in calo. Da segnalare anche qualche acquisto da parte di investitori, in particolare nell'area di via Principessa Iolanda grazie alla vicinanza con gli atenei universitari. Chi compra per mettere a reddito spende mediamente 120 mila euro per l'acquisto di un quattro locali, per poi affittare la camera singola a studenti a 200 euro al mese. A cercare appartamenti in affitto sono anche famiglie, in questo caso si registrano canoni di 500 euro al mese per i quattro locali e di 400 euro al mese per i trivani.(ANSA).