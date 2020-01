Bonorva, sabato 29 e domenica 1 marzo si svolgono le tradizionali pariglie

Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020 a Bonorva si svolgeranno le TRADIZIONALI PARIGLIE BONORVESI organizzate dall’ASSOCIAZIONE S’ISCHIGLIA.

Giunte ormai alla loro ventiduesima edizione ogni anno riservano una spettacolare corsa a cavallo con acrobatiche figure che i bravissimi ragazzi rigorosamente di Bonorva ci propongono per stupire il pubblico presente.

Da anni l’associazione S’Ischiglia capitanata dal Tore Senes con il Patrocino del Comune di Bonorva e la piena Collaborazione del Sindaco Massimo D’Agostino dedicano la giornata della Domenica ad un problema sociale.

Nel 2019 si parlo di Violenza sulle donne con una sfilata di 300 donne tutte in abito tradizionale che sfilarono con una rosa rossa in mano per dire BASTA.

Partner dell’evento L’Agenzia NON SOLO EVENTI di Emanuela Sassu di Bonorva organizzatrice di grandi eventi regionali e oltre che con cura e bravura è sempre vicino alle problematiche sociali.

Ricordiamo uno degli eventi più famosi il Ballo tondo più grande del mondo con 750 ballerini tutti in abito tradizione da tutta la Sardegna un evento che nessuno riuscì a copiare.

Quest’anno la piaga sociale che si prenderà in considerazione sarà la Sensibilizzazione per la SLA.

La Sardegna è la regione d’Italia più con più malati un dato allarmante considerando il numero di abitanti.

L’ Associazione S’Ischiglia proprio due anni fa perdette un socio fondatore Angelino Cossu per tale motivo quest’anno si è deciso di dedicare la giornata di Domenica 01 Marzo alla SLA.

In apertura delle meravigliose pariglie un corteo di 500 Bambini tutti in abito tradizionale del loro paese, con le piccole maschere sarde, piccoli tamburini e sbandieratori.

Insomma una cornice mai vista in Sardegna per un evento più unico che raro.

Tra il pubblico saranno presenti delle cassettine per una raccolta fondi dove il ricavato andrà dedicato interamente all’acquisto di un’automobile omologata e certificata per il trasporto dei malati di SLA a noleggio libero.

Nel Pomeriggio nel locale dell’ex cinema sarà organizzato un Convegno regionale con un asseblè medica per parlare di SLA.

Parte integrante anche i comici sardi che già nel 2017 diedero vita ad un progetto “PER CHI NON LO SLA” con una canzone scritta dal cantautore SOLENDRO.

Tanti artisti sardi saranno presenti a Bonorva per unire le forze e aiutare con poco chi è stato meno fortunato di noi, dall’altronde tante gocce fanno un mare e solo uniti si possono realizzare progetti con fini sociali esaustivi.

Chi fosse interessato ad iscriversi alla sfilata chiami il numero 3401242429

