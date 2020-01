Paura a Quartu, incendio nel parco giochi di via Fieramosca: altalena avvolta dalle fiamme

Un incendio è scoppiato nel parco giochi di via Fieramosca a Quartu Sant’Elena, a pochi passi dalle scuole e dalla via Fiume. Uno scivolo in vetroresina è stato avvolto dalle fiamme: al momento del rogo, fortunatamente, nessun bambino stava utilizzando i giochi. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco. I pompieri sono riusciti a domare il fuoco e a evitare danni ben più gravi. Al loro arrivo, gli uomini del 115 non hanno trovato nessuno. Il rogo, tuttavia, potrebbe essere doloso: a stabilirlo dovranno essere i carabinieri del comando di Quartu, intervenuti per svolgere tutti gli accertamenti del caso.

Fonte: Casteddu On Line

