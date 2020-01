I regali pubblicitari personalizzati più venduti nel 2019

Il 2019 è stato l’anno del Boom dei regali personalizzati contenenti logo o brand aziendali.

Tra i gadget personalizzati più regalati vi sono sicuramente quelli che sono attenti all’ambiente e hanno un’utilità nella vita di tutti i giorni. In tema di rispetto dell’ambiente e sensibile riduzione della plastica, tra gli oggetti più graditi, vi sono le borracce termiche o in alluminio che consentono di portare l’acqua nel posto di lavoro senza dover acquistare le bottigliette di plastica, avendo un notevole risparmio sia in termini economici sia nella riduzione dei rifiuti plastici. Le bottiglie termiche personalizzate in acciaio inossidabile sono state quindi considerate, ideali per la pubblicità aziendale in quanto sono pratiche, utili, alla moda e rispettose dell'ambiente. Inoltre, gli usi sono diversi, oltre all’ufficio sono adatte anche per le attività sportive o per l'uso quotidiano. Ma la forza del regalo sta nella pubblicità che può trasmettere, infatti ogni borraccia può essere personalizzato con l’incisione del logo in serigrafia, tampografia o laser contenente il brand dell’azienda.

Ma tra gli oggetti pubblicitari più gettonati del 2019 vi sono anche i taccuini personalizzati, una scelta più economica rispetto alle borracce, ma sempre molto utile ed apprezzata da dipendenti e clienti. Dei veri e propri quaderni realizzabili con vari design, materiali e colori e personalizzabili con qualsiasi logo o grafica dell’azienda. Ordinandoli in stock si possono avere dei prezzi veramente vantaggiosi a partire da solo 1 euro al pezzo. Un accessorio indispensabile che non passa mai di moda, per segnalare appunti, appuntamenti, o come semplice agenda di tutti i giorni.

Molto apprezzati anche gli zaini personalizzati, anche in questo caso la scelta è sempre molto variegata e dipende dal budget che l’azienda vuole investire per la sua campagna promozionale. Si possono scegliere gli zainetti semplici leggeri in materiale di pet, poliestere o cotone con prezzi a partire da meno di 1 euro a pezzo. Oppure è possibile personalizzare degli zaini più performanti come ad esempio delle borse porta pc / notebook, borse frigo o zaini adatti a sport e viaggi.

Oggi grazie alla moderna tecnologia è possibile personalizzare parecchie tipologie di oggetti di varia utilità di utilizzo comune come ad esempio tra i più richiesti i moderni power banks che consento di caricare gli smartphone e qualsiasi altro dispositivo elettronico via usb, ma anche chiavette “pennine” usb, custodie per smartphone e tablet, mouse personalizzati, webcams, orologi, casse wireless bluetooth o con i cavi e tanti altri.

La scelta dell’oggetto da personalizzare dipende molto anche dalla tipologia dell’azienda che sceglie questo tipo di pubblicità e dal messaggio che vuole comunicare attraverso il suo brand. Ma non solo le aziende ricorrono a questo tipo di servizio. Spesso anche i privati decidono di investire in questo tipo di personalizzazioni, magari per donare un regalo originale in occasione di un festeggiamento come un battesimo o un primo compleanno. Donare a tutti gli invitati un gadget con la stampa del piccolo festeggiato/a è sicuramente una scelta originale molto apprezzata e sempre più utilizzata.