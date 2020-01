Cagliari, rivoluzione all’Arst in piazza Matteotti: dopo anni di lavori riapre la sala d’attesa

La zona cambierà volto per sempre. Mc Donald’s lascia lo stabile e presto ci sarà un nuovo bando per la concessione dei locali (sui quali qualche attività ha già messo gli occhi). Ed entro l’estate partirà il cantiere per la metropolitana di superficie che passerà proprio davanti all’Arst. Ad aprile poi via

“Abbiamo migliorato il confort per gli utenti”, dichiara Carlo Poledrini. direttore generale Arst, “presto nuove sedute e nuovi sistemi di informazione. Purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con problemi strutturali anche a causa dei materializzati utilizzati per la ricostruzione dell’edificio dopo la seconda guerra mondiale. Ma ora i viaggiatori troveranno un luogo accogliente e dignitoso. E contiamo di offrire il nostro contributo di decoro anche a piazza Matteotti”.

Dopo 3 anni di chiusura domani riapre la sala d’attesa dell’Arst. Nuova di zecca con impianto di illuminazione e di climatizzazione. Si chiudono i lavori della parte della stazione Arst che si affaccia su via Sant’Agostino. Resta operativo il cantiere sul lato via Sassari.

Fonte: Casteddu On Line

