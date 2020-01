Vecchi e pericolosi: addio ai giochi a Monte Urpinu. Il Comune fa sparirei giochi dall’area del parco di Monte Urpinu di via Vidal. Decisiva la relazione del servizio Parchi ha riscontrato “situazioni di grave pericolo per l’incolumità dei cittadini”. Pericoli anche al parco della Musica e all’ex Vetreria dove ruscelli e fontane sono privi di delimitazioni e la gente rischia di cascarci dentro, esponendo l’amministrazione a richieste di risarcimento danni.

Ma mentre alla Vetreria i giochi vetusti saranno sostituiti “dalla relazione emerge che saranno rimossi e non sostituiti i giochi dell’area di Monte Urpinu con accesso da via Vidal perché in stato di avanzato deterioramento ed elemento di pericolo per i fruitori”, spiega Francesca Ghirra, consigliera comunale di Campo progressista in un’interrogazione presentata in consiglio comunale.

La Ghirra chiede perché non vengano sostituiti i giochi di Monte Urpinu e quando si interverrà per delimitare ruscelli e fontane di parco della Musica e Vetreria.

L'articolo Cagliari, addio ai giochi di Monte Urpinu: “Sono vecchi e pericolosi” proviene da Casteddu On line.