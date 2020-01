“La lettera scritta a Jennifer Lopez? Ho avuto ragione, adesso tutti parlano di Cagliari”

“Jennifer Lopez a Cagliari”, per vivere in quella “piccola città italiana” che, da tempo, è nei sogni della cantante e attrice statunitense. La lettera scritta ieri dal sindaco Paolo Truzzu, un invito ufficiale con tanto di spiegazione dettagliata di tutte le bellezze, naturalistiche e architettoniche, presenti da secoli nel capoluogo, ha fatto il giro del web, raccogliendo consensi ma anche critiche, e non tutte zuccherine. Alcuni siti nazionali hanno ripreso la notizia, ma il messaggio del sindaco ha varcato anche i confini nazionali, finendo pure sul Telegraph. A livello locale, anche da parte dell’opposizione di centrosinistra, non sono mancati gli sfottò: c’è chi ha “photoshoppato” la Lopez al Poetto, in piazza Matteotti o a Giorgino, canzonando il comunicato di Truzzu. E lui, a ventiquattr’ore esatte da quel “Cara Jennifer, vieni a vivere da noi”, gongola: “Ho avuto ragione. Volevo che tutti parlassero della nostra città, ci sono riuscito e a costo zero. Qualcuno fa ironia, ben venga se non si scade nella volgarità, perchè chi ama davvero Cagliari la difende, sempre. Siamo finiti anche sui media internazionali”, dice Truzzu, commentando l'”operazione J-Lo” in esclusiva a Casteddu Online. “Ho descritto alla Lopez la nostra città così com’è, bella e piacevole per viverci”. Il sindaco fa anche notare che “altre città ci hanno già copiato l’idea”, e il riferimento è a San Quirico d’Orcia, borgo in provincia di Siena.

Certo, pensare davvero che una delle star mondiali della musica scelga Cagliari come sua nuova “casa” appare improbabile: “Premesso che, nel caso, non sarebbe la prima volta che un artista famoso sceglie di venire a vivere in Italia. Invito Jennifer Lopez a fare almeno una visita alla nostra città. Le polemiche fatte da ‘qualcuno’ lasciano il tempo che trovano, quando ho scritto quella lettera ho avuto la piena convinzione che fosse un modo per far parlare di Cagliari”. E, nel bene, e “nel male”, se n’è parlato. Adesso bisogna solo attendere una eventuale risposta della Lopez.

