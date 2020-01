Migranti dall’Africa al Sulcis: 90 sbarcati in 2 giorni, uno era già stato arrestato per droga

Grazie a questa attività di identificazione, i poliziotti hanno potuto accertare che uno degli stranieri sbarcati in queste ultime ore, in particolare uno tra i cinque rintracciati a Carloforte nelle serata di ieri, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2017 (per l’espiazione di 1 anno, 8 mesi e 17 giorni), nonché di un ordine di esecuzione di custodia cautelare in carcere, entrambi emanati a seguito di attività di indagine della Procura di Bologna ed entrambi per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. A seguito degli ulteriori approfondimenti compiuti dagli investigatori della Squadra Mobile, Hamade Nabil, algerino, classe 1972, è stato accompagnato, dunque, presso la Casa Circondariale di Uta.

Sbarchi nelle coste del Sulcis. In soli questi ultimi due giorni, a seguito del rintraccio dei cittadini stranieri nelle varie località del Sud-Sardegna da parte degli agenti del Commissariato di Carbonia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono stati trasferiti presso il Cpsa di Monastir 91 algerini (90 uomini e una donna). Per loro è stata avviata la procedura che consiste, oltretutto, nell’attenta osservanza delle misure di antiterrorismo.

Fonte: Casteddu On Line

