A Terralba la mostra sulle madri della Costituzione

L’obiettivo è quello di far conoscere e dar voce alle donne partigiane che, durante la seconda guerra mondiale, contribuirono con il loro operato e talvolta con la loro vita alla lotta contro il nazifascismo, militando a fianco degli uomini nella Resistenza. Alcune di loro vennero anche nominate a far parte della Costituente, la commissione che si occupò di scrivere i diritti fondamentali contenuti nella Carta Costituzionale.

La mostra nasce in occasione del 70° anniversario dall’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana e, a due anni dalla sua inaugurazione, arriva anche nella nostra cittadina.

“Granate Rosa” ospiterà l’esposizione nello spazio culturale “Su magasiu de Akraxiu”, in via Roma 140 a Terralba, sabato 18 gennaio 2020, con inizio alle 17 e ingresso libero.

Fonte: Link Oristano

