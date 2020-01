Entro 2020 280 comuni sardi "connessi"

Sta per compiere il "giro di boa" il piano di Tim per l'attivazione della fibra ottica nelle "aree bianche" della Sardegna. Ad oggi, infatti, sono 136 i comuni in cui è stata realizzata ed è già operativa l'infrastruttura a banda ultralarga di Tim in collaborazione con Infratel (società in house del Mise) e con la regia della Regione. Cittadini e imprese stanno così beneficiando di servizi di connettività ad alta velocità fino a 200 megabit grazie a interventi di installazione dell'elettronica e al completamento di ulteriori collegamenti in fibra con gli anelli urbani di Infratel e verso le centrali.

Il processo di "accensione" della fibra nei 280 comuni previsti dal piano verrà completato entro la fine del 2020, con il progressivo completamento della realizzazione delle dorsali da parte di Infratel e l'adeguamento delle centrali e dei cabinet stradali da parte di Tim. "Tim ha già portato la banda ultralarga in 136 comuni della Sardegna rispettando in pieno il cronoprogramma degli interventi stabilito a suo tempo - afferma Francesco Castia, responsabile Operations dell'azienda per l'isola - Siamo particolarmente orgogliosi di essere impegnati fattivamente, attraverso un piano di investimenti di oltre 25 milioni di euro per dare una risposta concreta anche alle esigenze di connnettività dei comuni medio-piccoli, agevolando in tal modo il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'agenda digitale della Regione Sardegna".