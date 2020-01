Pietro Antonio Migliaccio è morto nella notte a Roma: addio allo storico nutrizionista di “I fatti vostri”, aveva 86 anni. Volto noto per i suoi vari interventi in televisione, era docente in Scienza dell’alimentazione e specialista in Gastroenterologia, inoltre è presidente emerito della Società italiana di Scienza dell’Alimentazione. Il professore è stato colto da un malore improvvisamente ieri sera, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net. “Migliaccio è stato ricoverato in un ospedale romano, ma è deceduto. L’improvvisa rottura dell’aorta è stata la causa della morte del professore, lo ha confermato all’agenzia ANSA Maria Teresa Strumendo, moglie del nutrizionista. La consorte racconta: “E’ stato impegnato in studio fino al tardo pomeriggio di ieri, poi verso le 19.00 ha accusato un dolore e ci siamo recati in clinica. Poi in ambulanza d’urgenza al Policlinico Umberto I”.

