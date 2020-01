Blitz carabinieri in ovili a Carbonia

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GEN - Massiccia operazione di controllo dei carabinieri nell'area di Carbonia. Sotto i riflettori sono finiti due ovili in località Sa Tarredda e Monte Leone. Il blitz, a cui hanno preso parte una trentina di uomini della Compagnia di Carbonia, delle Stazioni di San Giovanni Suergiu e Cortighiana, i militari del Nas di Cagliari e dell'undicesimo Nucleo elicotteri, era mirato a verificare l'eventuale somministrazione di farmaci, anche illegali, agli animali, ma anche il tipo di mangimi e la situazione igienico sanitaria degli allevamenti. Gli ovili sono stati passati al setaccio dai militari in cerca anche di droga e armi. Le aree vicine sono state ispezionate dall'alto dall'elicottero dei carabinieri. Nel corso dei controlli, durati tutta la mattinata, non sarebbero emerse particolari problematiche. Sono in corso ulteriori verifiche su uno degli ovili sul fronte dello stoccaggio dei rifiuti. Nei confronti del titolare potrebbero scattare sanzioni.

Fonte: Ansa

