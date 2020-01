Grande Fratello Vip, l’ex fidanzato Conversano attacca: “Serena mi tormentava anche quando stava con Pago”

Grande Fratello Vip, Giovanni Conversano l’ex fidanzato di Serena Enardu attacca: “Lei è ancora ossessionata da me”. In una intervista radiofonica rilasciata a Radio Cusano Campus, polemiche e gelosia con al centro anche Pago al Grande Fratello Vip: “Lei è ancora ossessionata da me, le Enardu sono viste molto male a Cagliari”- ha detto Conversano- dal fatto di aver perso il suo giocattolo e non potendomi gestire, mi aggredisce! Ha continuato a tormentarmi anche quando era fidanzata con Pago, non ha mai smesso. Ha cercato sempre di avere degli uomini che le dessero visibilità e questo sta accadendo anche ora con Pago nonostante si sia asfaltata da sola perché anche a Temptation Island ha dimostrato di non essere una bella persona: l’ormone impazzito a 44 anni è ridicolo anche se è sempre stata così, non è cambiata, infatti è sempre passata come la santarellina di turno quando invece, ho dati certi sul fatto che mi abbia tradito quando eravamo insieme. Mi meraviglio di Pago che è una persona onesta e limpida: come ha fatto a farsi infinocchiare da una come Serena e non comprendere con chi aveva a che fare?”: Ora non si farà attendere, a stretto giro di reality show, la quasi certa risposta di Serena Enardu, che però per il momento ha preferito non replicare. “Serena mi tormentava anche mentre stava con Pago”, il concetto espresso dall’ex fidanzato Conversano.

